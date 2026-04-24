Uma tecnologia mais barata e bem mais prática tem ameaçado o domínio das smart TVs no mercado. Trata-se do projetor portátil, que se apresenta como uma alternativa mais moderna e ganha cada vez mais espaço nos lares do Brasil e do mundo.

Compactos, leves e acessíveis, os projetores proporcionam uma experiência de cinema em casa sem a necessidade de investir um alto dinheiro em telas grandes que ocupam espaço volumosos na residência. Eles têm mudado o jeito como muitas famílias consomem entretenimento em casa.

Um dos pontos mais favoráveis aos projetores portáteis é a mobilidade. Por não precisarem ficar em um lugar fixo, podem ser levados para qualquer cômodo da casa, transformando paredes comuns em grandes telas. E os modelos atuais, que possuem alta resolução e conexão com celulares, garantem imagem e som de qualidade sem complicações.

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A instalação é simples, não exige suportes complexos ou móveis. Sem contar o custo, que é outro fator a ser considerado. Mesmo os projetores mais modernos e de boa qualidade podem ser encontrados a preços significativamente menores que as smart TVs de última geração, que podem custar milhares de reais.

Projetores ganham pela versatilidade

Não é apenas no espaço doméstico que os projetores têm tomado a frente das televisões convencionais. O dispositivo tem sido visto com cada vez mais frequência em escritórios, por exemplo, sendo usado em apresentações, reuniões e eventos dos mais variados tipos.

A portabilidade e flexibilidade fazem o aparelho proporcionar uma experiência personalizada. Eles são a prova de que qualidade, inovação e economia podem andar juntas, oferecendo às pessoas a possibilidade de consumir filmes, séries e jogos de forma prática e econômica.

A transição que está em curso, da Smart TV para o projetor, não representa o fim do entretenimento conectado, mas sim a evolução da forma como ele é consumido.