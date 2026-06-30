Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram a receber os pagamentos referentes ao mês de junho na última quarta-feira (24).

O cronograma é organizado de acordo com o número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador, que aparece após o traço. Os primeiros que recebem são os segurados que ganham até um salário mínimo.

Já os beneficiários com renda superior ao piso nacional terão os depósitos realizados em seguida, conforme o calendário oficial. Falando sobre o tema, nesta terça-feira (30), a boa notícia da chegada do pagamento fica para os segurados do INSS com final 5.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 24/6

Final 2: 25/6

Final 3: 26/6

Final 4: 29/6

Final 5: 30/6

Final 6: 1º/7

Final 7: 2/7

Final 8: 3/7

Final 9: 5/7

Final 0: 7/7

Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 1º/7

Finais 2 e 7: 2/7

Finais 3 e 8: 3/7

Finais 4 e 9: 6/7

Finais 5 e 0: 7/7

Como identificar o número utilizado no calendário

O cronograma considera apenas o número que antecede o dígito verificador do cartão do benefício. Ou seja, o último número após o traço não entra no cálculo da data de pagamento.

Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos começam pelos benefícios de final 1. Já entre aqueles que recebem acima do piso nacional, o calendário inicia com os finais 1 e 6, seguindo nos dias seguintes com os finais 2 e 7, 3 e 8, e assim sucessivamente.

Como consultar o benefício

Os segurados podem verificar o valor e a data do pagamento por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo portal oficial do serviço. Outra opção é entrar em contato com a Central 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h. Para acessar as informações, basta informar o CPF e a senha cadastrados na conta Gov.br.