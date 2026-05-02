Um verdadeiro tesouro foi descoberto na costa do Brasil em março deste ano. Trata-se da presença de petróleo de excelente qualidade encontrado no pré-sal da Bacia de Campos pela Petrobrás. O poço 3-BRSA-1397-RJS fica a 113 km da costa na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, em profundidade d’água de 1.178 metros.

Perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido constataram o intervalo portador de petróleo. As amostras coletadas serão encaminhadas para análises laboratoriais que permitirão caracterizar as condições dos reservatórios e fluidos encontrados, assim possibilitando a continuidade da avaliação do potencial da área.

De acordo com a Petrobrás, a perfuração do poço foi concluída de maneira segura, em respeito ao meio ambiente e às pessoas. A atuação da petrolífera na Bacia de Campos tem como objetivo a recomposição das reservas de petróleo em áreas maduras, garantindo a sustentabilidade da companhia e, ao mesmo tempo, o atendimento à demanda nacional de energia no período de diversificação energética.

Créditos: ANDRÉ RIBEIRO/AGÊNCIA PETROBRAS

Brasil e México estudam parceria estratégica

Recentemente, a CEO da Petrobras, Magda Chambriard, se reuniu com a presidente mexicana Claudia Sheinbaum para tratar sobre uma parceria estratégica entre os dois países visando o fortalecimento do setor de hidrocarbonetos, bem como novas oportunidades no mercado de biocombustíveis.

“Me reuni com diretores da Petrobras, liderados por sua presidente Magda Chambriard, para estabelecer uma colaboração com a Pemex em exploração, produção e transformação de petróleo, assim como na produção de biodiesel”, disse Sheinbaum.

O intuito do acordo binacional é estabelecer sinergias em áreas críticas para o desenvolvimento industrial, com foco na produção de biodiesel. A colaboração inclui exploração e produção em águas profundas, com ênfase em tecnologia, biodiesel e etanol, visando a autossuficiência energética e a posição no mercado global.

A aliança é fruto de discussões anteriores entre Sheinbaum e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, mirando o impacto econômico que pode ser gerado pela iniciativa.