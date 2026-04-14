O futebol inglês é conhecido por sua intensidade e por histórias que desafiam qualquer lógica, justamente envolvendo até mesmo clubes que sempre estiveram entre os protagonistas. Em um cenário tão competitivo, quedas inesperadas acabam se tornando ameaças reais ao longo das temporadas.

Dessa vez, quem enfrenta esse risco é o Tottenham, que aparece na zona de rebaixamento da Premier League e vive um momento extremamente delicado. No entanto, a situação ainda é reversível, já que o time precisa somar pelo menos mais quatro pontos para alcançar uma margem considerada segura.

Situação inesperada na temporada

A campanha irregular ao longo da competição colocou o Tottenham em uma posição que poucos imaginavam no início do ano. Justamente por ser parte do chamado “Big Six”, o clube costuma figurar entre os primeiros colocados e disputar vagas em competições europeias.

No entanto, os resultados negativos acumulados fizeram a equipe despencar na tabela e entrar na zona de rebaixamento. Até mesmo para um clube com tanta tradição, escapar dessa situação passa a ser uma missão urgente nas rodadas finais.

Apesar disso, o cenário ainda permite reação, já que a distância para a zona segura não é tão grande. Com poucos pontos em disputa fazendo diferença, cada partida passa a ter um peso decisivo para o futuro do time.

Créditos: Reprodução/X (Tottenham)

Cálculos indicam caminho para escapar

Os números históricos da Premier League ajudam a explicar por que apenas quatro pontos podem salvar o Tottenham. Justamente ao longo das últimas décadas, a pontuação mínima para permanecer na elite variou bastante, mas normalmente fica entre 35 e 40 pontos.

Em alguns casos, clubes acabaram rebaixados mesmo com pontuações altas, enquanto em outras temporadas bastaram números mais baixos para garantir a permanência. Isso mostra como o equilíbrio da competição influencia diretamente esse limite.

Até mesmo a última temporada foi considerada atípica nesse sentido, já que a pontuação de corte foi bem menor do que o habitual. Na ocasião, equipes conseguiram se salvar com cerca de 26 pontos, o que foge completamente do padrão histórico.

Nesse cenário específico, justamente o Tottenham foi o último time a escapar do rebaixamento, terminando com 34 pontos. Esse dado reforça como a margem de segurança pode variar bastante e explica por que, agora, poucos pontos podem ser suficientes.

Créditos: Divulgação/Premier League

Reta final será decisiva

Com a competição entrando em sua fase final, o Tottenham precisa lidar com uma pressão crescente a cada rodada. Justamente por estar há muitos anos longe da zona de rebaixamento, o peso emocional também passa a influenciar o desempenho.

Além disso, a disputa direta com outros clubes da parte de baixo da tabela torna o cenário ainda mais imprevisível. No entanto, o fato de depender apenas de si para alcançar os pontos necessários mantém a esperança viva dentro do elenco.

Até mesmo detalhes como saldo de gols e confrontos diretos podem acabar sendo determinantes na definição final. Por isso, cada jogo restante ganha contornos de decisão para o clube inglês.

Com apenas quatro pontos separando o Tottenham de uma possível permanência, o desfecho segue completamente em aberto. Justamente nesse tipo de situação, a Premier League costuma entregar finais dramáticos que ficam marcados na história do futebol.