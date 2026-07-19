Nas últimas semanas, o Vasco recebeu propostas de empréstimo para o atacante colombiano Marino Hinestroza, apresentadas por seu empresário. A diretoria descartou todas as negociações, argumentando que o jogador ainda precisa de continuidade para se adaptar ao futebol brasileiro.

Marino não repetiu o desempenho que apresentou no Atlético Nacional até agora. A diretoria considera que um empréstimo ao exterior não traria nenhum ganho esportivo ou financeiro.

O clube ainda busca reforços para o segundo semestre, visando escapar da zona de rebaixamento no Brasileirão. Além de negociar Deossa, o Vasco procura um zagueiro, um atacante de lado e um centroavante para fortalecer o ataque.

Motivos da recusa ao empréstimo

A diretoria acredita que, para que Marino evolua, ele precisa vivenciar jogos consecutivos no Vasco, garantindo ritmo e confiança. Um empréstimo ao exterior poderia interromper esse processo, reduzindo a chance de adaptação plena ao estilo de jogo brasileiro.

Os treinadores Fernando Diniz e Renato também apontam que as metodologias de treinamento ainda não foram totalmente assimiladas por Hinestroza. Essa lacuna técnica pode impedir que o atacante alcance a performance que demonstrou no início de sua carreira na Colômbia.

Desafios na adaptação de Hinestroza ao futebol Brasileiro

Marino se mostrou ansioso dentro de campo, refletindo um déficit de confiança que afeta sua efetividade ofensiva. A pressão por resultados imediatos pode acelerar a sensação de inadequação, dificultando a manutenção de níveis de desempenho esperados.

A questão psicológica inclui o fato de que o atleta recebeu treinamento inadequado ao seu estágio físico inicial. Foi escalado antes do tempo recomendado pela comissão médica, o que pode ter comprometido sua recuperação e ritmo de jogo.

Estratégia de reforço do Vasco para o segundo semestre

O clube mantém a busca por um novo zagueiro, visando melhorar a solidez defensiva e reduzir gols sofridos. A contratação de um atacante de lado também está em pauta, para ampliar opções ao lado de Andrés Gómez.

Quanto ao centroavante, o Vasco pretende atrair um goleador que consiga complementar a presença de Adson e do próprio Hinestroza. Essas contratações visam reforçar o plantel e proporcionar alternativas táticas que ajudem a escapar do Z-4.

Perspectivas de Marino Hinestroza no Vasco

A diretoria acredita que, com continuidade, o investimento em Hinestroza ainda pode gerar retorno no segundo semestre. Se o atacante conseguir replicar seu desempenho anterior, ele poderá se firmar como peça-chave no ataque.

A falta de confiança e os desafios de adaptação exigem que o técnico ofereça oportunidades regulares de jogo. Caso essas condições não se concretizem, a pressão por um empréstimo poderá ressurgir nas próximas janelas de mercado.