Carlo Ancelotti precisa enviar à Fifa, nesta segunda-feira (11), a pré-lista da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Da chamada “lista larga”, composta por 55 nomes, o treinador irá tirar os 26 que vão representar o país pentacampeão na busca pela sexta estrela no peito da camisa amarelinha.

Diante disso, a Band publicou em seu site uma suposta relação. Para montar essa pré-convocação, a emissora levou em conta o histórico de convocação do técnico no comando do selecionado canarinho. Desde que assumiu o cargo, o italiano chamou 56 jogadores diferentes, o que dá uma base para a previsão.

Alguns atletas, como Rodrygo e Éder Militão, por exemplo, homens de confiança de Carletto nos tempos de Real Madrid, são ausências confirmadas. Ambos sofreram graves lesões, ficarão meses afastados dos gramados e, por essa razão, estão fora do Mundial.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Já outros, como Neymar, que nunca foi chamado pelo italiano, vivem a expectativa de verem seus nomes pela primeira vez na lista. Essa, aliás, é a grande dúvida que envolve a convocação final de Ancelotti para a Copa.

Veja abaixo a possível pré-lista de Ancelotti:

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Bento (Al-Nassr-SAU)

Hugo Souza (Corinthians)

John (Nottingham Forest-ING)

Carlos Miguel (Palmeiras)

Zagueiros

Marquinhos (PSG-FRA)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Bremer (Juventus-ITA)

Léo Pereira (Flamengo)

Ibañez (Al-Ahli-SAU)

Alexsandro (Lille-FRA)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Beraldo (PSG-FRA)

Vitor Reis (Girona-ESP)

Murillo (Nottingham Forest-ING)

Laterais

Wesley (Roma-ITA)

Danilo (Flamengo)

Paulo Henrique (Vasco)

Vitinho (Botafogo)

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit-RUS)

Luciano Juba (Bahia)

Caio Henrique (Monaco-FRA)

Kaiki (Cruzeiro)

Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA)

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United-ING)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Fabinho (Al-Ittihad-SAU)

Andrey Santos (Chelsea-ING)

Danilo (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Gabriel Sara (Galatasaray-TUR)

João Gomes (Wolverhampton-ING)

Andreas Pereira (Palmeiras)

Joelinton (Newcastle-ING)

Gerson (Cruzeiro)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Martinelli (Fluminense)

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid-ESP)

Raphinha (Barcelona-ESP)

Matheus Cunha (Manchester United-ING)

Luiz Henrique (Zenit-RUS)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

João Pedro (Chelsea-ING)

Estêvão (Chelsea-ING)

Neymar (Santos)

Endrick (Lyon-FRA)

Rayan (Bournemouth-ING)

Antony (Real Bétis-ESP)

Igor Thiago (Brentford-ING)

Pedro (Flamengo)

Richarlison (Tottenham-ING)

Igor Jesus (Nottingham Forest-ING)

Kaio Jorge (Cruzeiro)