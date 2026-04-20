Muitos brasileiros podem ter dinheiro a receber, mas nem sequer estão se dando conta disso. Segundo dados recentes do Banco Central, parte da população possui valores esquecidos em bancos e instituições financeiras. Mais precisamente, um montante que ultrapassa os R$ 10,5 bilhões.

Embora seja uma quantia expressiva, a maior parte das pessoas têm cifras pequenas a receber. O dinheiro pode ser resgatado por pessoas físicas e empresas por meio do Sistema de Valores a Receber (SVR). A consulta pode ser feita online e de forma gratuita.

Da grana que está disponível, cerca de R$ 8,1 bilhões (77,1%) pertencem a pessoas físicas, enquanto R$ 2,4 bilhões (22,9%) são de empresas. Aproximadamente 52 milhões de beneficiários podem ter fatias a receber desse bolo, por assim dizer.

Créditos: Antonio Cruz/Agência Brasil



Conforme destacado, a maior parte é pequeno valor: por volta de 38 milhões de beneficiários (80,8%) têm direito a até R$ 10,00. Apenas 1,2 milhão (2,5%) possui valores acima de R$ 1 mil. Desde a criação do sistema, já foram devolvidos mais de R$ 14 bilhões.

Esse dinheiro esquecido vem de origens diferentes:

Contas correntes ou poupanças encerradas com saldo;

Tarifas cobradas indevidamente;

Recursos de consórcios encerrados;

Valores não resgatados em cooperativas de crédito;

Contas de pagamento ou corretoras com saldo disponível.

Como consultar valores esquecidos no Banco Central?

A verificação é feita exclusivamente pelo site oficial do Sistema de Valores a Receber (SVR). Para acessar, basta informar CPF ou CNPJ e data de nascimento ou abertura da empresa.

Se constar saldo, o ingresso ao sistema exige uma conta Gov.br nível prata ou ouro para solicitar o resgate, que, por sua vez, pode ser feito de forma automática via Pix.

Ao habilitar essa opção no sistema, o dinheiro disponível é transferido diretamente pela instituição financeira para a conta vinculada à chave Pix do CPF, sem necessidade de novos pedidos.