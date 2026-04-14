A disputa por espaço e protagonismo na Seleção Brasileira ganhou um novo elemento nos últimos compromissos da Data Fifa, justamente em um momento decisivo antes da Copa do Mundo. No entanto, alguns números chamam atenção e mostram que até mesmo jogadores de funções mais defensivas têm se destacado ofensivamente.

Esse é o caso de Casemiro, volante do Manchester United, que soma 9 gols em 38 jogos na temporada, superando até mesmo Endrick, que marcou 6 vezes em 20 partidas pelo Lyon. Justamente por isso, o jogador se mantém como homem de confiança de Carlo Ancelotti, sendo presença praticamente certa em mais uma Copa do Mundo.

Casemiro vive fase artilheira e reforça confiança com Ancelotti

O momento vivido por Casemiro chama atenção não apenas pelos números, mas também pela regularidade dentro de campo, até mesmo em jogos mais exigentes. No entanto, o volante mantém discurso cauteloso ao analisar o desempenho recente da Seleção Brasileira.

Após a vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, em Orlando, nos Estados Unidos, o jogador destacou o nível dos adversários enfrentados, justamente citando França e Croácia como seleções mais avançadas. Ainda assim, reforçou que o Brasil chegará forte para a Copa, mesmo reconhecendo que há pontos a serem melhorados.

Casemiro também relembrou os ciclos anteriores e fez uma comparação importante, até mesmo mencionando conversas com Luka Modric sobre o momento da equipe. Segundo ele, o mais importante não é apenas a preparação, mas sim atingir o melhor nível entre junho e julho, período decisivo do Mundial.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Endrick ganha moral após bom desempenho contra a Croácia

Mesmo com números inferiores na temporada, Endrick mostrou sinais positivos recentemente, justamente no amistoso contra a Croácia. No entanto, o atacante ainda é tratado como dúvida na convocação final para a Copa do Mundo.

A atuação diante dos croatas serviu para elevar a confiança do jovem jogador, que conseguiu se destacar em meio a um cenário de pressão e alta exigência. Até mesmo dentro de um elenco com muitos nomes experientes, ele conseguiu ganhar espaço e chamar atenção.

Ainda assim, a disputa por vaga segue aberta e depende de uma série de fatores, justamente pelo nível de competitividade dentro da Seleção Brasileira. Endrick, no entanto, mostrou que pode ser uma peça útil e segue na briga por um lugar definitivo no grupo.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

“Novo ciclo” da Seleção

O próprio Casemiro fez questão de destacar a pressão constante que envolve vestir a camisa da Seleção Brasileira, até mesmo em momentos de reconstrução. No entanto, o volante reforçou a importância de blindar o grupo, principalmente por conta da presença de muitos jogadores jovens.

Segundo ele, o ciclo pós-Copa do Catar foi marcado por dificuldades e mudanças, justamente com trocas em diferentes áreas da equipe. Ainda assim, o elenco acredita que pode se ajustar no momento certo e chegar forte para disputar o título mundial.

A confiança interna segue sendo um dos pilares do grupo, mesmo diante das críticas e da cobrança externa, que são naturais nesse nível. Casemiro deixou claro que, com tempo e união, o Brasil pode surpreender e alcançar um desempenho sólido na Copa do Mundo.