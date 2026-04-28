Um dos “queridinhos” de Carlo Ancelotti tem mais gols que um dos postulantes a camisa 9 da Seleção Brasileira. O detalhe, porém, é que não se trata de um atacante, mas sim de um volante: Casemiro, que tem mais gols na atual temporada do que Matheus Cunha, seu companheiro de Manchester United.

O experiente meio-campista de 34 anos fez um dos gols da vitória dos Red Devils sobre o Brentford, por 2 a 1, nesta segunda-feira (27), pela Premier League – aliás, ele foi um dos melhores em campo. Com isso, chegou a dez bolas na rede nesta jornada.

Enquanto isso, Cunha, que joga mais avançado que o compatriota, anotou apenas oito tentos até aqui. O que é bastante curioso, tendo em vista que Casemiro é o primeiro volante e homem de contenção de Ancelotti e Cunha é um dos nomes que devem ocupar as vagas de atacante na lista final do treinador italiano.

Créditos: Instagram/Matheus Cunha

É bem verdade que Matheus é um atacante de mais mobilidade, que pode atuar até mesmo como um meia. Mas não deixa de chamar a atenção o fato de um primeiro volante ter mais gols em uma das principais competições do mundo atualmente que um atacante.

São números que preocupam a torcida brasileira, que já não anda muito contente com o desempenho dos atacantes do selecionado canarinho. Se Cunha não entrega gols, nomes como Endrick e Igor Thiago surgem como esperanças para ajudar a conduzir o Brasil rumo ao hexa balançando as redes adversárias.

Convocação de Ancelotti se aproxima

Falta menos de um mês para Carletto oficializar a convocação definitiva para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O anúncio será feito no dia 18 de maio.

No dia 31 do mesmo mês, a Seleção fará um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, para se despedir do torcedor. Em seguida, passará a pensar somente no Mundial.